У браконьера Тывы изъяли годовой улов хариуса

В Республике Тыва при досмотре автомобиля полицейские обнаружили девять бочек незаконно выловленного хариуса, ущерб водным биоресурсам превысил 3,5 млн рублей. Владелец заявил, что добывал рыбу с конца апреля 2021 г.

Перевозку ценной рыбы выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Биоресурс», сообщили Fishnews в пресс-службе регионального МВД. «УАЗ-390995», управляемый жителем села Ий Тоджинского района, остановили на первом километре автодороги «Тоора-Хем-Бояровка». При досмотре в салоне были обнаружены девять пластиковых бочек с 1916 особями хариуса.

По данным правоохранителей, груз принадлежал пассажиру из села Чазылары. Владелец рыбы пояснил, что ловил ее с конца апреля 2021 г. в реке Хамсара

Кроме того, на первом километре автодороги «Тоора-Хем-Адыр-Кежиг» полицейские задержали «ГАЗ-66-11» под управлением жителя села Тоора-Хем, который перевозил четырех пассажиров в кузове и салоне. Также в машине находились 978 хариусов, 48 ленков, две надувные лодки, сети и пять удочек.

Мужчины рассказали, что рыбу добыли сетями в реке Бий-Хем. Общий размер ущерба, причиненного водным биоресурсам, превысил 1,8 млн рублей.

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов с причинением особо крупного ущерба).

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