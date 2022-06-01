Власти ослабят валютный контроль

В России вводится мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства. Он вступает в силу 1 июня и будет действовать до 31 декабря 2022 г.

Согласно постановлению правительства РФ от 28 мая 2022 года № 977, будет приостановлено большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства. Исключение составят проверки, в ходе которых ранее были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до 31 декабря 2022 г., сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

«Контрольные мероприятия в этом случае могут продолжаться в части соответствующих правонарушений. Кроме того, мораторий не распространяется на нарушения, связанные с исполнением нормативных правовых актов, принятых после 27 февраля 2022 года и устанавливающих специальные экономические меры в ответ на санкции недружественных государств», — обратили внимание в пресс-службе.

Новое постановление также продляет до 1 декабря 2022 г. срок представления гражданами-резидентами отчетов за 2021 г. о движении средств на счетах в иностранных банках и о переводах средств за границу без открытия банковского счета. «Это решение обусловлено сложностями, с которыми в данный момент сталкиваются люди при получении необходимых документов и информации в финансовых организациях за пределами страны», — отметили в правительстве.

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