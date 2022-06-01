Российский вылов к лету достиг почти 2 млн тонн

К концу весны отечественные рыбаки увеличили темпы вылова: добыто 1,99 млн тонн — на 1,3% выше уровня прошлого года. Ожидается дальнейший рост: с 1 июня на Дальнем Востоке открывается лососевая путина, отметили в Росрыболовстве.

В Дальневосточном бассейне к 31 мая объем добычи вырос на 5,3% к уровню 2021 г. и достиг 1,46 млн тонн. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, минтая освоено 1,01 млн тонн (+26 тыс. тонн), трески — 68,26 тыс. тонн (-14,54 тыс. тонн), сельди — 219,20 тыс. тонн (+62,94 тыс. тонн).

В Северном бассейне выловили 216,9 тыс. тонн, что на 1,7% меньше показателя на отчетную дату прошлого года. На промысле трески добыли 139 тыс. тонн — на 20,8 тыс. тонн ниже уровня 2021 г., пикши поймали 31,08 тыс. тонн (-0,44 тыс. тонн).

В Западном бассейне освоено 45,9 тыс. тонн водных биоресурсов, на 12,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Шпрота наловили 28,5 тыс. тонн (-5,67 тыс. тонн), балтийской сельди — 13,84 тыс. тонн (-1,34 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне рыбаки добыли 20,7 тыс. тонн, это на 14,3% ниже уровня 2021 г. На промысле хамсы вылов составил 11,76 тыс. тонн — на 1,75 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату прошлого года.

В Волжско-Каспийском бассейне наловили 43,24 тыс. тонн, отставание составляет 2,8%. Поймано 18,31 тыс. тонн кильки, что на 1,45 тыс. тонн ниже уровня 2021 г.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда освоили 194,4 тыс. тонн ВБР (-14,6%).

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