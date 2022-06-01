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Мальки на субстрате. Фото пресс-службы компании «Антей»

В восстановлении крабовых запасов Приморья участвует «Антей»

В залив Петра Великого во Владивостоке выпустили свыше 10 тыс. мальков камчатского краба. Восстанавливать ценный ресурс в подзоне Приморье помогает компания «Антей».

В выпуске участвовали представители «Антея» и сотрудники Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН.

Контроль параметров воды в емкостях для содержания малька

Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании, мальков вырастили на полевой экспериментальной базе «Восток» в Ливадии. Работа ведется в рамках совместного научного проекта по созданию технологий устойчивого культивирования и воспроизводства ценных гидробионтов.

Взвешивание на электронных весах

Общий вес экспериментальной партии — всего 40 г, но уже через несколько лет один такой краб достигнет веса в 2-3 кг.

«Это уникальный проект в целом для России, он открывает большие перспективы для развития нового направления аквакультуры — выращивания жизнеспособной молоди и воспроизводства краба, — рассказал старший научный сотрудник ННЦМБ ДВО РАН Сергей Масленников. — Развитие технологии получения и выращивания жизнестойкой молоди заняло несколько лет и направлено на восстановление запаса промыслово-ценных видов гидробионтов в подзоне Приморье».

К выпуску ростков ламинарии готовятся руководитель регионального агентства по рыболовству Валерий КОРКО, гендиректор компании «Антей» Андрей Поломарь, старший научный сотрудник Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского Сергей МАСЛЕННИКОВ

Сегодня официально промысел камчатского краба в этом промрайоне запрещен — ресурсы истощились. Это означает, что в ближайшие годы искусственно выращенные мальки будут воссоздавать новую популяцию камчатского краба, обратили внимание в «Антее».

Перед выпуском на границе Дальневосточного морского заповедника

«В отличие от зарыбления, когда компания, участвующая в выпуске мальков рыбы на тех или иных участках, в дальнейшем претендует на объемы вылова, в данном случае наша задача — восстановить популяцию камчатского краба, восстановить экосистему акватории. В этом заинтересованы не только мы, как рыбопромышленники, но и все наше население, интерес у нас общий», — отметил генеральный директор компании Андрей Поломарь.

Мальки на субстрате

Фото предоставлены пресс-службой «Антея».

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