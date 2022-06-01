В восстановлении крабовых запасов Приморья участвует «Антей»

В залив Петра Великого во Владивостоке выпустили свыше 10 тыс. мальков камчатского краба. Восстанавливать ценный ресурс в подзоне Приморье помогает компания «Антей».

В выпуске участвовали представители «Антея» и сотрудники Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании, мальков вырастили на полевой экспериментальной базе «Восток» в Ливадии. Работа ведется в рамках совместного научного проекта по созданию технологий устойчивого культивирования и воспроизводства ценных гидробионтов.

Общий вес экспериментальной партии — всего 40 г, но уже через несколько лет один такой краб достигнет веса в 2-3 кг.

«Это уникальный проект в целом для России, он открывает большие перспективы для развития нового направления аквакультуры — выращивания жизнеспособной молоди и воспроизводства краба, — рассказал старший научный сотрудник ННЦМБ ДВО РАН Сергей Масленников. — Развитие технологии получения и выращивания жизнестойкой молоди заняло несколько лет и направлено на восстановление запаса промыслово-ценных видов гидробионтов в подзоне Приморье».

Сегодня официально промысел камчатского краба в этом промрайоне запрещен — ресурсы истощились. Это означает, что в ближайшие годы искусственно выращенные мальки будут воссоздавать новую популяцию камчатского краба, обратили внимание в «Антее».

«В отличие от зарыбления, когда компания, участвующая в выпуске мальков рыбы на тех или иных участках, в дальнейшем претендует на объемы вылова, в данном случае наша задача — восстановить популяцию камчатского краба, восстановить экосистему акватории. В этом заинтересованы не только мы, как рыбопромышленники, но и все наше население, интерес у нас общий», — отметил генеральный директор компании Андрей Поломарь.

Фото предоставлены пресс-службой «Антея».

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