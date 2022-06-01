Новости
Для сбора материала ученые используют в том числе мальковую волокушу. Фото пресс-службы АзНИИРХ

К рыбной молоди Нижнего Дона заглянул АзНИИРХ

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО отправились в экспедицию по реке Дон. Ученые исследуют масштабы воспроизводства, распределения и выживаемости молоди промысловых проходных и полупроходных рыб.

На судне КС 104-02 «Генерал Ермолов» работают сотрудники лаборатории проходных и полупроходных рыб, а также ихтиологического поста «Каменский». Район исследований, которые продлятся 14 суток, охватит Нижний Дон — от плотины Цимлянского гидроузла до устья реки.

Цели экспедиции — оценка эффективности размножения промысловых проходных и полупроходных рыб, установление закономерности миграции (ската), распределения и выживаемости молоди анадромных. Также специалисты изучат состояние кормовой базы и питание молоди леща, берша, густеры, жереха, окуня, сазана, толстолобика, судака, тарани, пиленгаса и других видов, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Для сбора материала ученые используют бим-трал, мальковую волокушу и ихтиопланктонную конусную сеть. Отбираются пробы фито- и зоопланктона, зообентоса, пробы воды и грунта для химического анализа, измеряются гидрологические показатели — глубина, скорость течения, температура воды.

Отбираются пробы фито- и зоопланктона, зообентоса, пробы воды и грунта для химического анализа. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Часть исследований проводят непосредственно в полевых условиях. Все взятые пробы будет доставлены в лаборатории для окончательной обработки и анализа материала.

Ожидается, что результаты экспедиции позволят оценить запасы видов рыб, имеющих важное промысловое значение, состояние среды их обитания. Полученные данные используют для разработки материалов, обосновывающих рекомендованный объем вылова.

Фотографии пресс-службы АзНИИРХ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Для сбора материала ученые используют в том числе мальковую волокушу. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Специалисты измеряют и гидрологические показатели — глубину, скорость течения, температуру воды. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Научный улов. Фото пресс-службы АзНИИРХ
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

    Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

    Все материалы

    Интервью

    Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

    Президент Ассоциации добытчиков минтая

    Алексей БУГЛАК

    Российская минтаевая индустрия проходит новую проверку на прочность

    Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

    Генеральный директор компании «Нерей»

    Андрей ЗАБУГА

    Дорогие кредиты сковали товарооборот на рыбном рынке

    Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина ШПИГАЛЬСКАЯ. Фото пресс-службы КамчатНИРО

    Руководитель Камчатского филиала ВНИРО

    Нина ШПИГАЛЬСКАЯ

    Камчатская рыбохозяйственная наука не стоит на месте

    Генеральный директор Russian Maritime Production Group Алексей КИМ

    Генеральный директор Russian Maritime Production Group

    Алексей КИМ

    Компания RMPG прочно связана с российским рынком

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Такой активности по строительству холодильников мы не видели уже давно

    Директор отдела продаж компании «Нерей» Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

    Директор отдела продаж компании «Нерей»

    Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

    Накормить рыбой конечного потребителя — наша цель

    Все материалы

    Крупным планом

    Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

    Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

    Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено компанией «Океанрыбфлот»

    Антикризисный пакет для рыбной отрасли: что выполнено?

    Красивый вид с заброшенного карьера. К сожалению, внизу свалка

    Тайга народная. Часть 3

    Кабаны у прикормочного места

    Тайга народная. Часть 2

    События

    Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

    Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

    Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

    Вахта спасения

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.