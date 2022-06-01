К рыбной молоди Нижнего Дона заглянул АзНИИРХ

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО отправились в экспедицию по реке Дон. Ученые исследуют масштабы воспроизводства, распределения и выживаемости молоди промысловых проходных и полупроходных рыб.

На судне КС 104-02 «Генерал Ермолов» работают сотрудники лаборатории проходных и полупроходных рыб, а также ихтиологического поста «Каменский». Район исследований, которые продлятся 14 суток, охватит Нижний Дон — от плотины Цимлянского гидроузла до устья реки.

Цели экспедиции — оценка эффективности размножения промысловых проходных и полупроходных рыб, установление закономерности миграции (ската), распределения и выживаемости молоди анадромных. Также специалисты изучат состояние кормовой базы и питание молоди леща, берша, густеры, жереха, окуня, сазана, толстолобика, судака, тарани, пиленгаса и других видов, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Для сбора материала ученые используют бим-трал, мальковую волокушу и ихтиопланктонную конусную сеть. Отбираются пробы фито- и зоопланктона, зообентоса, пробы воды и грунта для химического анализа, измеряются гидрологические показатели — глубина, скорость течения, температура воды.

Часть исследований проводят непосредственно в полевых условиях. Все взятые пробы будет доставлены в лаборатории для окончательной обработки и анализа материала.

Ожидается, что результаты экспедиции позволят оценить запасы видов рыб, имеющих важное промысловое значение, состояние среды их обитания. Полученные данные используют для разработки материалов, обосновывающих рекомендованный объем вылова.

Фотографии пресс-службы АзНИИРХ.

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