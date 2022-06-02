Рыба Ямала накормит космонавтов

Рыбные консервы из Салехарда отправятся на орбиту в составе спецзаказа для российских космонавтов. Во «внеземное» меню входят сырок в томатном соусе и желе, а также пыжьян в желе.

Консервы Салехардского рыбокомбината полетят на космическую орбиту на корабле «Прогресс МС-20». Ямальский производитель уже несколько лет плодотворно сотрудничает с московским предприятием — поставщиком пищевой продукции для космических нужд, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО.

«В этот раз российские космонавты на станции дополнительно заказали себе в том числе рыбные консервы ямальского производителя — сырок обжаренный в томатном соусе, сырок в желе, пыжьян в желе», — отметили в пресс-службе.

Объем выпуска консервов на комбинате составляет 4 млн банок в год, рыба — вяленая, соленая и холодного копчения, а также вторые рыбные блюда в заморозке. За год предприятие перерабатывает порядка 4,5 тыс. тонн. При поддержке региона проводится модернизация предприятия. В прошлом году организовано безотходное производство – на средства гранта открыт цех по производству рыбной муки.

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