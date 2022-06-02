Рыбоводам предлагают участки на озерах Удмуртии

В Удмуртской Республике объявлен аукцион на пять озерных участков для пастбищной аквакультуры. Стартовые цены лотов — от 550 рублей до 610 тыс. рублей, заявки принимаются до 4 июля.

Торги организует Средневолжское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 0,7 га до 76 га расположены в границах Каракулинского и Юкаменского районов.

Торги предполагается провести в Самаре 13 июля. Участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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