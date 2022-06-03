Ученые советуют нарастить добычу камбал в водах Приморья

Дальневосточная наука рекомендует повысить объемы разрешенного вылова камбал в подзоне Приморье и угольной рыбы в Беринговом море. По мнению специалистов, запасы этих объектов промысла постепенно увеличиваются.

Специалисты Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) подготовили материалы, обосновывающие объемы рекомендуемого вылова водных биоресурсов в Дальневосточном бассейне. Предварительный проект документов был рассмотрен на ученом совете ТИНРО.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, серия специализированных работ, проведенных в 2021 г. в Японском море, позволила выявить рост численности и биомассы запасов камбал в подзоне Приморье — малоротой, колючей, желтоперой и остроголовой. Для этих видов ученые предложили увеличить объемы рекомендуемого вылова.

В Беринговом море с 2016–2017 гг. отмечается рост биомассы такого ценного объекта промысла, как угольная рыба, обусловленный появлением нескольких урожайных поколений. Данные научного мониторинга подтверждают, что тенденция к увеличению запаса наблюдается и в восточной части моря, и в западной.

В текущем году к вылову рекомендовано 600 тонн угольной рыбы. В перспективе 2023 г. специалисты ВНИРО рекомендуют некоторое увеличение этого объема с учетом сохраняющейся динамики роста запасов и интенсификации промысла.

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