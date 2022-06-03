В Чувашии предлагают сделать «неодуемыми» сома и судака

Рыбохозяйственный совет Чувашской Республики поддержал предложение отраслевой науки об исключении пресноводного сома и сазана из перечня видов, для которых устанавливается общий допустимый улов.

Решение принято на заседании совета. Также его участники определились с рекомендацией наилучшего мероприятия рыбохозяйственной мелиорации на 2023 г. — это установка искусственных нерестилищ.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы формирования дополнительных нерестовых участков и зимовальных ям, рыболовных участков в местах наиболее вероятных заморов, создания рыбоохранных заповедных зон, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

С приглашением городских служб рассмотрели проблему заморов рыбы в заливе Чебоксар. Совет большинством голосов предложил инициировать исключение залива из реестра рыбохозяйственных водоемов.

«Это позволит городу самостоятельно использовать залив как собственный водоем в рекреационных целях, возможно, и финансировать охрану ихтиофауны с учетом экономической составляющей», — отметили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что решения совета имеют рекомендательный характер.

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