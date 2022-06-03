Акватории Коми предоставляют под промысел

В Республике Коми объявлен конкурс на 17 участков для промышленного рыболовства (за исключением добычи анадромных, катадромных и трансграничных объектов). Заявки принимаются до 5 июля — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, РЛУ площадью от 0,62 га до 233 га расположены на реках и озерах в Усть-Цилемском, Удорском и Ижемском районах, а также городских округах Инта и Воркута.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за участок. Стартовые цены лотов — от 2 до 713 рублей. Остальные критерии — средневзвешенные показатели освоения квот и производства рыбной продукции на береговых объектах, а также численность работающих у заявителя человек за последние четыре года. Участки предоставляются на 10 лет.

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