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Для второго этапа инвестквот предусмотрели конфигурацию «рыбоперерабатывающий комплекс» — береговой объект плюс флот

Что предложено строить под квоты

К возможным объектам строительства в рамках второго этапа инвестквот добавились рыбоперерабатывающие комплексы, объединяющие береговую переработку и флот. В рамках второй волны крабовых аукционов предложено строить суда и логистические комплексы.

Росрыболовство, согласно материалам, представленным в рамках обсуждения второго этапа инвестквот и аукционов, направляло предложения по объектам инвестиций, которые планируется включить в законодательство.

По инвестиционным квотам

Для второго этапа предлагается сохранить в качестве объектов инвестиций суда, строительство которых предусматривалось в первую волну. Это типы объектов инвестиций «А», «Б», «В» по действующей классификации — траулеры-процессоры длиной свыше 105 м, более 95 м и от 80 до 95 м соответственно, а также тип «В-1» — среднетоннажный траулер-процессор длиной не меньше 50 метров с выделением квот минтая и сельди в Карагинской подзоне. Также предложено включить новый тип объекта инвестиций — «В-2»: с теми же параметрами, что и «В-1», но под те же квоты, что и для объектов «А», «Б», «В». Это объемы в основных районах промысла минтая и сельди. Плюс квоты вылова палтусов на Западной Камчатке. Предполагается, что такое дополнение списка объектов строительства расширит возможности инвесторов.

На этот раз власти предусмотрели такую конфигурацию, как «рыбоперерабатывающий комплекс» — береговой объект плюс флот, сообщает корреспондент Fishnews. Предложено три типа таких объектов инвестиций: «М-1» включает объект капстроительства по переработке минтая и других видов рыб мощностью 40 тыс. тонн и траулер-свежьевик длиной не меньше 35 м; «М-2» объединяет объект по переработке мощностью 60 тыс. тонн и два траулера-свежьевика от 35 м длиной; «М-3» — объект капитального строительства по переработке минтая и других видов рыб мощностью 80 тыс. тонн и два траулера-свежьевика длиной не менее 35 м. Под эти объекты, согласно проекту, будут выделяться квоты минтая и сельди.

По крабовым квотам

Права на промысел крабов в рамках второй волны вновь предложено предоставлять под строительство судов длиной свыше 50 м. Но добавляется и новый тип объектов инвестиций — логистические комплексы, которые должны включать причалы, холодильное помещение общей вместимостью 25 тыс. тонн единовременного хранения и контейнерную площадку на 400 контейнеров.

Под логистические комплексы, согласно проекту, можно будет получить квоты вылова краба-стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне, камчатского краба на Западной Камчатке, синего, равношипого крабов в Северо-Охотоморской подзоне, равношипого краба в Северо-Курильской зоне, а также камчатского краба в Баренцевом море. Всего под строительство береговой инфраструктуры предложено сформировать три лота — два по Дальневосточном бассейну и один по Северному.

По квотам добычи других беспозвоночных

В качестве новых «претендентов» на аукционы приводятся те же виды водных биоресурсов, что были в первой версии законопроекта: морской гребешок, трепанг, трубачи, серый и черный морские ежи. Под право добывать такие объекты на Дальнем Востоке предложено строить рефрижераторные суда. Всего, согласно проекту, планируется выделение пяти лотов. При этом важность строительства рефрижераторного флота власти объяснили в том числе необходимостью использования Северного морского пути.

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НазадМетки: дальний востоккамчаткакрабросрыболовство
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