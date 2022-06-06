Браконьеры под Челябинском наловили на 5,5 миллиона

В Челябинской области задержаны четверо браконьеров, добывших в Аргазинском водохранилище в общей сложности более тонны рипуса и других рыб. Злоумышленников выслеживали с помощью приборов ночного видения, тепловизоров и квадрокоптеров.

В операции участвовали представители рыбоохраны, полиции и Росгвардии, сообщили Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства. Наблюдение за фигурантами велось в течение ночи.

Выяснилось, что граждане вели незаконный вылов двадцатью лесковыми сетями с применением двух моторных лодок. По окончании браконьерского промысла его участников задержали.

По данным правоохранителей, ущерб водным биоресурсам превысил 5,5 млн рублей. Нелегальных рыбаков планируют привлечь к уголовной ответственности.

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