Ученые рассказали о запасах тунцов Атлантики

АтлантНИРО опубликовал материал о состоянии популяций и уловах разных видов тунцов в Атлантическом океане. Отмечено, что наибольший интерес для отечественного промысла могут представлять массовые виды из группы «тропические тунцы».

Атлантический филиал ВНИРО подготовил обзор с учетом материалов сентябрьского Научного комитета, а также ноябрьской встречи Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ICCAT, ИККАТ) и Международного фонда устойчивого развития морепродуктов (ISSF).

Уловы и тенденции

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, мировой вылов (во всех океанах) наиболее ценных в коммерческом отношении синего, большеглазого, длинноперого, желтоперого и полосатого тунцов в 2020 г. составил 4,9 млн тонн. При этом средний показатель за 2016–2020 гг. равен 5,1 млн тонн.

В Атлантике добывается 11% мировых уловов тунцов. В 2020 г. там освоено в общей сложности 520,7 тыс. тонн тунца пяти указанных видов. Средний общий вылов в 2016-2020 гг. — 558,8 тыс. тонн.

Тенденция снижения добычи в последние пять лет прослеживается после 2017 г. От уровня 2019 г. падение в 2020 г. составило 8%. Полосатый тунец в общем вылове составил 47,5%, желтоперый — 25,3%, большеглазый — 13%, длинноперый — 8,9%, синий — 5,3%.

Основу добычи обеспечили сейнеры — 63,7%; 13,5% — ярусные суда;13,2% — удебный флот и 9,5% — суда с другими орудиями лова.

«Если сравнивать доли вылова по видам в Атлантике с мровым выловом, хорошо заметно, что в Атлантике меньший процент приходится на полосатого и желтоперого тунцов (10% и 4% в 2016-2020 гг.) и больший на другие упомянутые виды», — обратили внимание в АтлантНИРО.

Тропические тунцы

Большеглазый тунец. В 2020 г. его выловлено 57 тыс. тонн. По данным Научного комитета ИККАТ, максимальный устойчивый улов (MSY) равен 87 тыс. тонн, общий допустимый улов — 62 тыс. тонн.

Желтоперый тунец. В 2020 г. добыто 149 тыс. тонн,MSY — 121 тыс. тонн. Рекомендован ОДУ в 110 тыс. тонн. Нерестовая биомасса 2019 г. выше уровня биомассы при MSY.

Полосатый тунец (восточная популяция). Вылов в 2020 г. составил 207 тыс. тонн. После 2013 г. оценка запаса не проводилась. По экспертным данным, освоение может составить 350 тыс. тонн. По косвенным данным, нерестовая биомасса превышает биомассу уровня MSY.

Научный комитет ИККАТ считает, что современный промысел не угрожает состоянию запасов тунцов тропической группы. Промысел находится под контролем комитета и ежегодно в случае необходимости вносятся корректировки в меры по регулированию промысла.

Тунцы умеренных вод Атлантики

Группа включает длинноперого и синего тунцов. Каждая страна — член ИККАТ имеет право на промысел этих видов. Россия в прошлом не вела их специализированную добычу. Научный комитет в Атлантике выделяет три единицы запаса каждого вида. По каждому оценивается биомасса и ОДУ.

Длинноперый тунец. Вылов в 2020 г. составил 34 тыс. тонн, MSY — 41 тыс. тонн. Нерестовая биомасса при MSY ниже биомассы при современном уровне ОДУ 2021-2023 гг. в 38 тыс. тонн. Запас Северной Атлантики находится в благоприятном состоянии, запас тунца Средиземного моря — в режиме перелова.

Длинноперый тунец Южной Атлантики. Вылов в 2020 г. — 18 тыс. тонн. Индексы промысловой смертности и биомассы указывают, что запас не подвергается перелову. MSY установлен на уровне 27 тыс. тонн, а ОДУ составляет 24 тыс. тонн.

Синий тунец. Научный комитет ИККАТ считает, что в Северной Атлантике существует две единицы запаса.

Восточный запас синего тунца. В 2020 г. вылов составил 35 тыс. тонн при среднем освоениии за 2016-2020 гг. в 27 тыс. тонн. Запас не переловлен. ОДУ на 2022 г. — 36 тыс. тонн.

Западный запас синего тунца. Вылов в 2020 г. равен 2,2 тыс. тонн. ОДУ на 2022 г. оценен в 2,73 тыс. тонн. Состояние запаса оценивается как неопределенное.

«Запас синего тунца Южной Атлантики в отличие от североатлантического принадлежит к другому виду и его промысел регулируется Комиссией по сохранению южного синего тунца. Возможный вылов в пределах ареала оценивается в 17,5 тыс. тонн», — отметили в филиале.

Состояние запасов синего тунца Западной и Восточной Атлантики оценивается как относительно стабильное и поддерживается мерами по регулированию ИККАТ. Каждая страна — член комиссии имеет право на промысел тунцов «тропической группы», «группы умеренных вод» и других конвенционных видов. Это должно сопровождаться оформлением документов в соответствии с принятыми процедурами.

Перспективы России

«В настоящее время Россия не располагает специализированными тунцеловными судами для ведения промысла тунцов. Вместе с тем в последние годы Россия в Атлантическом океане ежегодно вылавливает в конвенционном районе ИККАТ до 6 тыс. тонн (оперативные данные) тунцовых рыб. Это сопутствующий прилов при траловом промысле мелких пелагических рыб в исключительных экономических зонах прибрежных стран Западной Африки», — рассказали в пресс-службе.

Работы, связанные с изучением тунцов и других объектов тунцового промысла, выполняются в Атлантическом филиале ВНИРО. Россия в соответствии с обязанностями члена ИККАТ и страны, ведущей океанический рыбный промысел, ежегодно предоставляет в секретариат этой организации отчетные документы, связанные с выловом тунцов и проводимыми исследованиями.

«Современное состояние запасов тунцовых рыб в Атлантическом океане можно оценить как благоприятное для возобновления отечественного промысла. Тунцеловные суда могут работать под государственным флагом Российской Федерации зарегистрированными в российских портах и в соответствии с действующими резолюциями и рекомендациями ИККАТ», — резюмировали в АтлантНИРО.

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