Сахалину определили время для путины

Областная комиссия по оперативному регулированию промысла установила сроки вылова лососей на Сахалине и Южных Курилах на путину 2022 г. Добыча откроется в июле.

Комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб в Сахалинской области определила сроки промышленного рыболовства, организации любительской рыбалки и традиционного лова КМНС в промысловых районах региона на 2022 г.

Как следует из протокола, на северо-западном Сахалине (на участке от мыса Елизаветы до мыса Погиби) рыбалка откроется 1 июля, а завершиться должна 30 сентября. На юго-западе лов решено не открывать, сообщает корреспондент Fishnews.

На северо-восточном побережье (на участке от мыса Елизаветы до мыса Терпения) старт путине дадут 15 июля, продлится она до 31 августа. При этом в Ныйском заливе и на морской акватории в районе от 7 км на юг от пролива Анучина до пролива Даги планируется закрыть лов 20 августа.

В заливе Терпения добыча откроется 22 июля, финал будет дан 10 августа. Это сроки для традиционного лова КМНС, промышленную добычу решено не открывать.

На Итурупе старт путине дадут 11 июля, завершиться лов должен 20 сентября. На Кунашире сроки путины — с 1 августа до 10 сентября.

Сроки закрытия добычи могут быть скорректированы в зависимости от реальных подходов.

Раньше всего промысел лососей открывается в Сахалинской области на Северных Курилах.

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