Рыбное хозяйство Чили ждут реформы

Новый президент Республики Чили Габриэль Борич в первом обращении к нации заявил о намерении реформировать законодательство страны в области рыболовства. Также он предложит другим государствам совместно усилить охрану океанических вод.

«Что касается рыболовства и аквакультуры, то мы выполним наши обязательства по продвижению нового закона, который будет свободен от коррупции и станет результатом открытых и прозрачных дебатов. Этот закон обеспечит четкие, справедливые и устойчивые правила, как на уровне промышленного, так и кустарного промысла», — подчеркнул Габриэль Борич во время своей речи в чилийском конгрессе.

Портал Seafood Source отмечает: президент имел в виду обещание по реформе противоречивого нормативного акта в области рыболовства, принятого в 2013 г. По информации издания, четырем частным рыбопромышленным компаниям был предоставлен контроль над 92% морских ресурсов государства вдоль всего чилийского побережья.

При принятии закона заявлялись благие цели — сдерживание перелова путем введения квот. Однако в результате ряду депутатов инкриминировали получение взяток от крупных рыбопромышлеников, которые стремились переписать законодательство под себя. Одним из итогов разбирательств стало обвинение генерального директора Corpesca (одной из компаний-бенефициаров) Франсиско Мухика во взяткодательстве и неоднократных налоговых преступлениях, напоминает Seafood Source.

Габриэль Борич обещал переформатировать госполитику в области рыболовства для поощрения кустарного промысла и мелкой аквакультуры. Также он намерен усовершенствовать инструменты поддержки, предоставляемые Национальным институтом устойчивого развития кустарного рыболовства и мелкой аквакультуры. Президент заявил: настало время выработать госполитику, стимулирующую производство рыбы и морепродуктов для потребления людьми и обеспечивающую продовольственный суверенитет и безопасность Чили.

Запланированные инициативы включают создание 17 новых рыболовных бухт в интересах более чем 10 тыс. рыбаков-кустарей. Что касается аквакультуры, то Габриэль Борич считает, что стране нужно переходить к более устойчивым методам, которые объединяют экономические выгоды и инклюзивное развитие за счет создания рабочих мест.

Новый президент также подчеркнул необходимость гарантировать высочайший уровень защиты окружающей среды. Для этого он намерен сотрудничать с коренными народами Чили и другими государствами. В частности, Габриэль Бортич пообещал совместно с Канадой выдвинуть на Саммите Америк предложение по соглашению о создании охраняемых морских коридоров по всему Тихому океану.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Габриэль Борич в свои 36 лет является не только самым молодым президентом в истории Чили, но и самым молодым лидером государства в мире. Он называет продвигаемую им политику «бирюзовой» — «с «зеленым» акцентом на защиту биоразнообразия и «голубым» — на охрану океанов».

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