В правила рыболовства для Дальнего Востока предложили изменения

Минсельхоз представил проект поправок в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Предлагаемые изменения касаются нормирования прилова молоди.

Проект приказа о внесении изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна опубликован на портале regulation.gov.ru. В качестве разработчика изменений указан Минсельхоз, соисполнителя — Росрыболовство.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения предложены по прилову молоди при специализированном промысле минтая в Западно-Беринговоморской зоне.

В случае принятия приказ вступит в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования — такой срок указан в проекте.

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