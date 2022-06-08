Экспортерам изменили условия по валютной выручке

Профильная правительственная подкомиссия разрешила экспортерам зачислять иностранную валюту за свои зарубежные счета. При этом сохраняются условия о возврате средств в Россию и последующей продаже выручки.

Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ разрешила экспортерам зачислять иностранную валюту на свои счета за рубежом. Разрешение действует с 6 июня 2022 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Минфина.

Резиденты получают право зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках, валютную выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам), предусматривающим передачу нерезидентам товаров, оказание услуг, выполнение работ, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. Это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в РФ и последующей продаже экспортной выручки в размере, определенном указом президента от 28 февраля 2022 г. № 79.

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