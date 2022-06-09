Россия увеличила доходы от продажи рыбы

За четыре месяца с начала года экспорт отечественной рыбной продукции вырос в денежном выражении на 30,8% и достиг 1,9 млрд долларов, отмечает Росрыболовство со ссылкой на предварительные данные Росстата.

Объем поставок рыбы и морепродуктов увеличился на 19,7% — до 739,4 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

«Повышение финансовой отдачи от экспорта произошло в том числе из-за роста поставок продукции переработки (с высокой добавленной стоимостью)», — подчеркнули в ФАР.

По его информации, увеличился экспорт филе рыбного и прочего мяса рыбы (включая фарш) — на 72,2%, или до 84,4 тыс. тонн.

Кроме того, выросли поставки мороженой рыбы, за исключением филе, — на 17%, до 616,4 тыс. тонн, свежей рыбы — на 27,8%, до 2,3 тыс. тонн, сушеной рыбы — на 52,6%, до 2,9 тыс. тонн.

Снизился экспорт ракообразных, в панцире или без панциря, живых, свежих — на 11,5%, до 17,7 тыс. тонн, готовой или консервированной рыбы — на 16%, до 7,9 тыс. тонн.

Импорт

Объемы отправленных за рубеж рыбы и морепродуктов, по предварительным данным Росстата, за январь-апрель составили 158,5 тыс. тонн. Это на 28% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении импорт сократился на 22,6% — до 583,8 млн долларов.

Снижение произошло за счет мороженой рыбы (кроме филе) — ее поставки уменьшились на 22%, до 74,6 тыс. тонн, свежей или охлажденной рыбы (кроме филе) — она просела на 61,5%, до 4,7 тыс. тонн, готовой или консервированной рыбы — ее импорт в минусе на 5,8% и составляет 24,4 тыс. тонн.

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