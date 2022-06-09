Наука считает ценных сиговых в Оби

В Обь-Иртышском бассейне началась нагульно-нерестовая миграция сиговых. «Гостей» встречают ученые — им нужно оценить запасы наиболее ценных промысловых видов.

Сейчас популяции после зимовки из Обской губы заходят для нагула в пойменно-соровую систему реки Обь. Специалисты Тюменского филиала ВНИРО приступили к оценке анадромной миграции сиговых видов рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Точка учета находится вблизи рыбацкого поселка Ямбура — именно в этом месте Обь сужается и можно зафиксировать проход максимального количества рыбы, получив самый достоверный материал. В этом районе институт ведет исследования с 1969 г.

Передвигаясь на мотобударках, ученые проводят контрольные ловы комбинированными сетями и сетями с разным набором ячеи, выполняют массовые промеры и полный биологический анализ пойманных особей.

Специалисты изучают размерно-возрастной состав популяций, чтобы посчитать численность каждого вида. В фокусе внимания такие виды сиговых, как муксун, нельма, сиг-пыжьян, чир и пелядь. Исследования продлятся почти месяц.

Кроме того, будут отобраны гидробиологические пробы: зоо- и фитопланктон, зообентос, а также гидрохимические — пробы воды и грунта. С помощью этих сопутствующих данных, уже после камеральной обработки, специалисты оценят экологическое состояние среды обитания.

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