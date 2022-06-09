Правила для Волжско-Каспийского бассейна хотят подредактировать

Минсельхоз намерен внести изменения в правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна. Корректировки направлены на решение задач по защите запасов.

Проект поправок размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно сопутствующим документам, одна из целей корректировки правил рыболовства — сохранение популяции щуки. Предполагается увеличить ее промысловый размер с 37 до 40 см.

Также предусмотрены изменения в целях противодействия расхищению и вывозу уловов с мест промысла скупщиками. Кроме того, предложено упростить контроль со стороны рыбоохраны за законностью происхождения добычи. Наконец, планируется дополнить перечень зимовальных ям запретными местами для охраны популяций.

Публичное обсуждение проекта планируется завершить 27 июня.

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