По валютной выручке вышли изменения

Президент внес изменения в указ по специальным мерам валютного регулирования. Полномочие определять размер обязательной продажи валютной выручки закреплено за правкомиссией.

Напомним, что указом президента от 28 февраля 2022 г. № 79 было предусмотрено требование продавать 80% валютной выручки, затем планка была понижена до 50%.

По новому указу — от 9 июня 2022 г. № 360, размер обязательной продажи определяет Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Она же продолжит выдавать разрешения на продажу в ином размере.

Срок обязательной продажи уполномочен определять совет директоров Центробанка, сообщает корреспондент Fishnews. Новый указ вступил в силу с 9 июня.

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