На Камчатке подсчитывают молодое поколение лососей

Специалисты Камчатского филиала ВНИРО оценивают численность мальков лососей, скатывающихся по рекам края. Полученные данные лягут в основу промысловых прогнозов будущих «красных» путин.

На Камчатке скат молоди лососей происходит в мае-июне. В текущем году специалисты КамчатНИРО начали работы по учету мальков 6 мая, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. Основной объект внимания — горбуша, ее доля составляет порядка 70–80% от уловов всех лососей в регионе. Собираются данные и по кете, однако скат этого вида в значительной степени проходит вблизи береговой линии, что затрудняет учет.

Сейчас учет молоди горбуши проходит на реках Хайлюля и Кичига (на восточном побережье) и Большая, Утка, Пымта, Колпакова и Воровская (на западном побережье). Кроме того, специалисты оценивают численность скатывающейся молоди нерки из озера Курильское (бассейн реки Озерная на западном побережье).

На 31 мая зафиксирован высокочисленный скат молоди горбуши в бассейнах рек Большая и Утка. На других западнокамчатских реках (Пымта, Воровская и Колпакова) отмечено лишь самое начало катадромной миграции горбуши. На Восточной Камчатке в бассейнах рек Хайлюля и Кичига скат также только начался.

Пока делать прогноз по возврату горбуши в 2023 г. преждевременно, отметили в пресс-службе КамчатНИРО. Работы по учету молоди продолжатся до конца июня.

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