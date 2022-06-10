Участки на водохранилищах Волги предлагают под промысел

В Саратовской области объявлен конкурс на 16 участков для промышленного рыболовства на Саратовском и Волгоградском водохранилищах. Заявки принимаются до 7 июля — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, на каждом из водохранилищ предлагается по восемь РЛУ. На Саратовском водохранилище площадь предлагаемых акваторий составляет от 1,6 тыс. до 13,9 тыс. га, на Волгоградском — от 227 га до 8,5 тыс. га.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за участок. Стартовые цены лотов: для Саратовского водохранилища — от 244 тыс. рублей до 2,1 млн рублей, для Волгоградского — от 35 тыс. рублей до 1,3 млн рублей.

Остальные критерии — средневзвешенные показатели освоения квот и производства рыбной продукции на береговых объектах, а также численность работающих у заявителя человек за последние четыре года. Все участки предоставляются на 20 лет.

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