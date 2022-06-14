Для комиссии по инвестквотам обновили положение

Росрыболовство выпустило новый приказ, регламентирующий создание и деятельность межведомственной комиссии и рабочей группы по отбору проектов для программы инвестиционных квот.

Обновленный порядок деятельности комиссии и рабочей группы по отбору инвестиционных проектов по строительству судов и заводов под квоты утвержден приказом Росрыболовства от 29 апреля 2022 г. № 245.

За комиссией закреплено рассмотрение заявок и других документов для участия в программе, отбор инвестпроектов. Комиссия также принимает решение о том, что работа подошла к концу и заявитель реализовал проект по строительству промыслового судна или берегового предприятия. Также комиссия уполномочена согласовывать существенные изменения проектов.

В состав комиссии входят представители Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Росрыболовства. Председатель комиссии - глава Росрыболовства.

Рабочая группа создается для обеспечения деятельности комиссии. В нее включаются по два представителя от тех же ведомств, сообщает корреспондент Fishnews.

Приказ Росрыболовства от 24 октября 2017 г. № 708 признается утратившим силу.

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