Власти Приморья: Рыбаки не собираются останавливать промысел краба

К началу июня предприятия Приморского края выловили около 10 тыс. тонн крабов. Основные экспортные поставки приходятся на Республику Корея и Китай, отметили в агентстве по рыболовству региона.

По состоянию на 1 июня выловлено 10,2 тыс. тонн крабов, квоты освоены на 37%. Несмотря на санкции, приморские предприятия останавливать промысел крабов не собираются и планируют освоить лимиты в полном объеме, подчеркнули в пресс-службе правительства края.

В пресс-службе напомнили, что на Находкинском судоремонтном заводе и Восточной верфи ведется строительство новых краболовных судов в рамках программы «квот под инвестиции».

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