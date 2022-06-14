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Побережье Каспийского моря в Туркмении. Фото Doron («Википедия»). CC BY-SA 3.0

Ученые прикаспийских стран продолжают сотрудничество в рыбной сфере

Специалисты прикаспийских стран обсудили вопросы рыболовства, аквакультуры и научного сотрудничества в регионе. Одной из тем стало изучение осетровых Каспия.

Заседание рабочих групп по науке и аквакультуре Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами прошло в режиме видеоконференции.

Принимающей стороной выступил Казахстан. Во встрече участвовали специалисты из Азербайджана, Ирана, Туркменистана. В состав российской делегации вошли ученые ВНИРО.

Специалисты обсудили подходы к определению объемов вылова совместных водных биоресурсов, а также перспективы научного сотрудничества, в первую очередь в области изучения осетровых видов рыб, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Состоялась дискуссия по поводу длительности периода запрета на коммерческий лов осетровых на Каспии.

Участники рассмотрели способы обмена генетическими образцами для прослеживаемости происхождения молоди осетровых. В рамках повышения эффективности искусственного воспроизводства осетровых важно наладить обмен репродуктивным материалом, необходимым для различных аквакультурных и селекционных работ, отметили во ВНИРО.

Российские ученые также пригласили иностранных коллег принять участие в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут 21-23 сентября в Санкт-Петербурге.

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