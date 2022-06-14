Вузам добавили бюджетных мест по научно-техническим направлениям

Правительство увеличило число бюджетных мест в магистратуре по естественно-научным и техническим направлениям. Это решение распространяется на все вузы Росрыболовства, сообщили в ведомстве.

Правительство утвердило увеличение количества бюджетных мест в магистратуре по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Всего предусматривается выделение 30 тыс. дополнительных мест.

Речь идет о направлениях подготовки, связанных с изучением математики, химии, биологии, генетики, информационных технологий, строительства, сельского хозяйства, и других приоритетных направлениях, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Увеличение бюджетных мест в магистратуре по этим направлениям коснется всех вузов Росрыболовства. Это Камчатский государственный технический университет, Калининградский государственный технический университет, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, Астраханский государственный технический университет и Керченский государственный морской технологический университет, прокомментировали в пресс-службе федерального агентства.

Приемная кампания в вузы и колледжи Росрыболовства стартовала 1 июня. Как отметили в ведомстве, планируется прием более 9000 абитуриентов, в том числе 5300 человек на бюджетной основе.

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