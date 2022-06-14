Браконьер на Камчатке при виде рыбоохраны бросил улов

В Усть-Большерецком районе браконьер сбежал от рыбоохраны, бросив моторку и лососевый улов. Ущерб водным биоресурсам от его деятельности составил почти 400 тыс. рублей.

Моторную лодку с мужчиной заметили участники совместного рейда на реке Амчагача Усть-Большерецкого района. Увидев группу инспекторов, гражданин сбежал, бросив свой улов и имущество, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства.

В лодке нарушителя нашли 36 особей чавычи и две — симы. Общий вес нелегального улова — 140 кг. Рыба и плавсредство изъяты и отправлены на ответственное хранение. Ведется проверка.

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