Россельхозбанк прокомментировал отключение от SWIFT

Отключение от системы SWIFT не повлияет на качество обслуживания клиентов, заявили в Россельхозбанке. В финансовой организации подчеркнули, что были готовы к такому варианту событий.

В рамках санкций Евросоюз решил отключить несколько российских банков от системы финансовых сообщений. В Россельхозбанке подчеркнули, что отключение от системы SWIFT не повлияет на качество обслуживания клиентов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Банк рассматривал реализовавшийся сценарий как возможный и готов к нему. В российской банковской системе созданы необходимые условия для обеспечения бесперебойной автономной работы», — заверили в РСХБ.

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