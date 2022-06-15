Новости
Ученые провели учет сельди в Охотском море

Сахалино-хоккайдская сельдь обещает хорошие перспективы

Специалисты Сахалинского филиала ВНИРО провели работы по изучению сельди в северной части залива Анива. Сахалино-хоккайдская популяция открывает перед рыбаками интересные возможности.

Ученые Сахалинского филиала ВНИРО (СахНИРО) выполнили экспериментальные мониторинговые исследования нерестилищ сельди в северной части залива Анива.

В работе применялся беспилотный летательный аппарат. Кроме того, для уточнения границ нереста сельди были выполнены контрольные водолазные станции. Благодаря многообразию методологических подходов и технических средств, задействованных в работе, ученым удалось оконтурить практически все нерестилища и составить их детальные ортофотопланы, рассказали Fshnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Специалисты подтвердили увеличение масштабов нерестовых подходов и рост площади нерестилищ сельди в заливе Анива. Исследователи установили, что по сравнению с 2021 г. площадь нереста в 2022 г. увеличилась вдвое.

При условии продолжения роста численности сахалино-хоккайдская сельдь может приобрести статус важнейшего объекта промысла для Сахалино-Курильского региона, отметили в институте.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Все материалы

Интервью

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Марикультуре требуется точечная настройка

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Российская минтаевая индустрия проходит новую проверку на прочность

Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Дорогие кредиты сковали товарооборот на рыбном рынке

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина ШПИГАЛЬСКАЯ. Фото пресс-службы КамчатНИРО

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО

Нина ШПИГАЛЬСКАЯ

Камчатская рыбохозяйственная наука не стоит на месте

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Такой активности по строительству холодильников мы не видели уже давно

Директор отдела продаж компании «Нерей» Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Директор отдела продаж компании «Нерей»

Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Накормить рыбой конечного потребителя — наша цель

Все материалы

Крупным планом

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено компанией «Океанрыбфлот»

Антикризисный пакет для рыбной отрасли: что выполнено?

Красивый вид с заброшенного карьера. К сожалению, внизу свалка

Тайга народная. Часть 3

Кабаны у прикормочного места

Тайга народная. Часть 2

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.