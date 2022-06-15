Сахалино-хоккайдская сельдь обещает хорошие перспективы

Специалисты Сахалинского филиала ВНИРО провели работы по изучению сельди в северной части залива Анива. Сахалино-хоккайдская популяция открывает перед рыбаками интересные возможности.

Ученые Сахалинского филиала ВНИРО (СахНИРО) выполнили экспериментальные мониторинговые исследования нерестилищ сельди в северной части залива Анива.

В работе применялся беспилотный летательный аппарат. Кроме того, для уточнения границ нереста сельди были выполнены контрольные водолазные станции. Благодаря многообразию методологических подходов и технических средств, задействованных в работе, ученым удалось оконтурить практически все нерестилища и составить их детальные ортофотопланы, рассказали Fshnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Специалисты подтвердили увеличение масштабов нерестовых подходов и рост площади нерестилищ сельди в заливе Анива. Исследователи установили, что по сравнению с 2021 г. площадь нереста в 2022 г. увеличилась вдвое.

При условии продолжения роста численности сахалино-хоккайдская сельдь может приобрести статус важнейшего объекта промысла для Сахалино-Курильского региона, отметили в институте.

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