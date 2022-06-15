На Амуре и Тумнине предлагают участки для любительской рыбалки

В Хабаровском крае объявлен конкурс на четыре участка для организации любительского рыболовства. Три акватории предложены на реке Амур, еще одна — на реке Тумнин. Заявки принимаются до 15 июля.

Торги организует Амурское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, два участка на реке Амур (площадью 160 га и 80 га) расположены в Комсомольском районе, еще один (98 га) — в Николаевском районе. Участок на реке Тумнин (47 га) территориально относится к Ванинскому району.

Критериями оценки заявок в отношении участников конкурса, уже имеющих опыт организации любительского рыболовства, станут количество ранее выданных разовых лицензий; стоимость объектов инфраструктуры, созданной для такой рыбалки, и средняя численность работников в прошлом году.

Для участников, ранее не занимавшихся организацией любительской рыбалки, будут оцениваться предложение о плате за предоставление участка в пользование; планы по созданию профильной инфраструктуры, а также предполагаемая численность работников в этом бизнесе.

Торги планируется провести в Хабаровске. Участки предоставляются на 20 лет.

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