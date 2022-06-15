Хабаровский край определил принципы на путину в северных районах

Лов тихоокеанских лососей в Северо-Охотоморской подзоне в пределах Хабаровского края откроется 1 июля. Прогноз по добыче составляет около 32 тыс. тонн.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае определила принципы организации промысла тихоокеанских лососей и гольцов в Аяно-Майском, Охотском и Тугуро-Чумиканском районах (в том числе в прилегающих морских водах), а также в Сахалинском заливе.

В этом году здесь ожидается вылов 16997 тонн горбуши, 13603 тонн кеты, 499 тонн нерки и 938 тонн кижуча. Также специалисты рекомендовали к освоению около 1498 тонн гольцов.

Добыча в целях промышленного, традиционного рыболовства КМНС и на участках для организации любительского лова откроется 1 июля. Финиш путины запланирован на 15 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом определены проходные дни (они не распространяются на рыбалку удебными орудиями). На реках и других внутренних водных объектах Северо-Охотоморской подзоны это каждый четверг. Исключение составляют реки Кухтуй и Охота. На Охоте лосось будут пропускать с понедельника по вторник, на Кухтуе — со среды по пятницу.

Также периоды пропуска будут действовать в реках и других внутренних водных объектах Северо-Охотоморской подзоны ежедневно с 23:00 до 6:00.

Северные районы в последние годы обеспечивают основные объемы вылова лососей в Хабаровском крае.

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