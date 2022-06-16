Приморское теруправление ФАР: Разрешения на вылов выдаются в ускоренном формате

Разрешения на добычу для дальневосточных рыбаков оформляются в сроки меньше регламентных, заявили в Приморском теруправлении Федерального агентства по рыболовству.

Госуслуга по выдаче разрешений на вылов предоставляется не только предприятиям Приморского края, но и рыбакам из других регионов Дальнего Востока, обратили внимание в ПТУ. За май теруправление выдало 61 разрешение, в действующие билеты по заявлениям пользователей внесено 468 изменений.

«Средний срок рассмотрения заявления на выдачу разрешения составил 6 рабочих дней, срок рассмотрения заявлений на внесение изменений в ранее выданные разрешения составил 3 рабочих дня», — сообщили Fishnews в пресс-службе территориального управления.

Согласно административному регламенту Росрыболовства, на оказание госуслуги по выдаче разрешения отводится не больше 15 рабочих дней, по внесению изменений в промысловый билет — не более 5 рабочих дней.

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