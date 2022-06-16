Россия продолжает ловить с прибавкой

Отечественный вылов рыбы и морепродуктов к 13 июня составил 2,16 млн тонн. Это на 64,36 тыс. тонн, или на 3,1%, выше уровня прошлого года, отмечает Росрыболовство.

Федеральное агентство приводит данные отраслевой системы мониторинга. Так, в Дальневосточном бассейне объем добычи вырос на 7,7% по сравнению с показателем на отчетную дату 2021 г. и достиг 1582,56 тыс. тонн. На промысле минтая вылов составил 1091,39 тыс. тонн (+58,69 тыс. тонн), трески поймано 76,23 тыс. тонн (-15,50 тыс. тонн), сельди — 228,08 тыс. тонн (+68,39 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР.

Вылов в Северном бассейне достиг 245,93 тыс. тонн, что на 0,44% ниже уровня прошлого года. Трески добыли 161,22 тыс. тонн — это на 13,58 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2021 г. Пикши освоили 33,79 тыс. тонн, прибавка — 4,26 тыс. тонн.

В Западном бассейне наловили 47,49 тыс. тонн, что на 5,80 тонн ниже показателя на отчетную дату прошлого года. Вылов шпрота составил 29,21 тыс. тонн (-5,14 тыс. тонн), балтийской сельди — 14,31 тыс. тонн (-1,12 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне рыбаки добыли 22,37 тыс. тонн — на 14,78%% ниже уровня 2021 г. Промысел хамсы принес 11,77 тыс. тонн, это на 1,75 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату прошлого года.

В Волжско-Каспийском бассейне выловлено 45,42 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 6,28% меньше, чем за аналогичный период 2021 г. Кильки поймали 18,40 тыс. тонн, отставание от уровня прошлого года составляет 1,68 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств российский флот освоил 213,7 тыс. тонн (-14,3%), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана — 49,3 тыс. тонн (-41,8%).

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