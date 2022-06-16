За маркировку животных проголосовали в основном чтении

Госдума приняла во втором чтении изменения в закон «О ветеринарии». Эти поправки, в частности, устанавливают правила маркирования и учета животных.

Законопроект рассмотрели на пленарном заседании 15 июня, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно последней редакции поправок, «маркирование и учет животных осуществляются в целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных».

Порядок учета животных (кроме служебных), перечень видов животных, подлежащих маркированию и учету, сроки учета должно будет установить правительство. Предусматривается как индивидуальное, так и групповое маркирование.

Оговаривается, что маркированию и учету не подлежат объекты животного мира, предусмотренные федеральным законом «О животном мире», водные биоресурсы, предусмотренные ФЗ «О рыболовстве…», а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным, и принадлежащие гражданам.

Согласно законопроекту, маркирование представляет собой нанесение на тело, закрепление на теле или введение в тело животного визуальных, электронных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств маркирования. В случаях группового маркирования — нанесение визуальных средств маркирования, например, на садок.

Учет животных будет вестись путем представления в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии данных о маркированном животном. При этом животному (или их группе) будет присваиваться уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер.

Предусмотрено, что владельцы смогут маркировать животных за свой счет самостоятельно или с привлечением иных лиц. При этом владельцы будут вправе выбрать тип средства маркирования в зависимости от вида животного. Учет будет вестись безвозмездно специалистами в области ветеринарии.

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