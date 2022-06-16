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Из Тобольска 14 июня стартовала экспедиция. Фото пресс-службы Главрыбвода

Ихтиологи пройдутся по Оби и Иртышу

Из Тобольска стартовала совместная экспедиция Тюменского филиала ВНИРО и Нижне-Обского филиала Главрыбвода по крупнейшим сибирским рекам. Ожидается, что будет собран уникальный материал по ихтиологии и гидробиологии Обь-Иртышского бассейна.

На судне Тюменского филиала за полтора месяца экспедиция преодолеет по Иртышу, Оби и пойменно-соровой системе свыше 4,3 тыс. км, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Маршрут пролегает в том числе через крупные города «большой» Тюменской области — Тобольск, Ханты-Мансийск, Салехард. Ученые обследуют более 80 водоемов, отберут около 600 проб зоопланктона, зообентоса и ихтиопланктона. На каждой из 25 запланированных стоянок предусмотрен отбор ихтиологических проб.

«Экспедиция уникальна по охвату и ожидаемым результатам. В современной России такие масштабные научные исследования Обь-Иртышского бассейна еще не проводились», — заявили во ВНИРО.

В институте напомнили, что на территорию автономных округов Тюменской области приходится основная часть запасов нефти и газа в стране. Их интенсивное освоение, последующая эксплуатация и развитие связанной с ТЭК инфраструктуры создают заметную антропогенную нагрузку на водные объекты. Вместе с тем северная земля богата не только углеводородами. Обь-Иртышский бассейн формирует крупнейший в стране запас пресноводных рыб.

В исследованиях участвуют специалисты Тюменского филиала ВНИРО и Нижне-Обского филиала Главрыбвода

Также во ВНИРО обратили внимание, что Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий АО и юг Тюменской области играют ключевую роль в естественном воспроизводстве ценных сиговых и осетровых видов рыб. В том числе осетра, стерляди, муксуна, чира, нельмы, сига-пыжьяна, тугуна и пеляди. В пойменно-соровой системе Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна проходит нагул и размножение большинства популяций.

«Поэтому первоочередная задача — соблюдение баланса между сохранением водных биоресурсов и освоением нефтегазовых недр области. Для ее решения необходимо усиление присутствия отраслевой науки и увеличение числа рыбохозяйственных исследований», — подчеркнули в пресс-службе.

Планируется, что результаты совместной экспедиции повысят точность оценки антропогенного воздействия на водные биоресурсы, позволят разработать актуальные рыбоохранные мероприятия и меры по поддержанию и восстановлению численности популяций ВБР, по их рациональному использованию.

В современной России такие масштабные исследования Обь-Иртышского бассейна еще не проводились

Фото пресс-службы Главрыбвода.

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