Артемию хотели вывезти под видом отрубей

Сотрудники Омской таможни задержали 17 тонн цист артемии вблизи автомобильного пункта пропуска на границе с Казахстаном. В сопроводительных документах стратегически важный биоресурс был заявлен как пшеничные отруби.

Сначала досмотр, а затем исследования специалистов показали, что в Казахстан следовали не отруби, а артемия на стадии цист, сообщили Fishnews в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Стоимость товарной партии оценивается примерно в 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере. Ведется следствие.

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