ВАРПЭ объединит информацию по оборудованию для рыбопереработки

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев предложил создать единую базу поставщиков оборудования для рыбной промышленности, сообщили в пресс-службе ВАРПЭ.

С такой инициативой руководитель ассоциации выступил на первом заседании рабочей подгруппы «Машины и оборудование для рыбоперерабатывающей промышленности».

По информации объединения, во встрече, проходившей в режиме видеосвязи, участвовало 70 производителей оборудования, а также представители рыбопромышленных предприятий, Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития и Росрыболовства.

На заседании Герман Зверев предложил создать единую базу поставщиков оборудования для рыбной промышленности — с названиями предприятий, указанием их местонахождения, руководстве, информацией о технологических возможностях и контактом лице, способном оперативно организовать на запросы рыбаков, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ. «Аналогичную базу данных мы будем формировать по рыбодобывающим и рыбоперерабатывающим предприятиям», — цитирует пресс-служба Германа Зверев.

В ассоциации обратили внимание, что важно развивать несколько линий работы — это и закупка необходимого оборудования из дружественных стран, и достижение договоренностей с международными партнерами из недружественных стран, и импортозамещение.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews