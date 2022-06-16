IMO выступает за обязательную маркировку орудий лова

Международная морская организация (ИМО, IMO) намеревается разработать положение по обязательной маркировке рыболовных сетей. Об этом договорились на 78-й сессии комитета по защите морской среды IMO.

В сессии принимала участие делегация России. Главной темой стало обсуждение работы IMO по сокращению выбросов парниковых газов с судов.

Также достигнута договоренность о целесообразности разработки положений по введению обязательной маркировки рыболовных сетей, сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса.

Предполагается, что такая мера будет способствовать более ответственному подходу операторов рыбацких судов и сократит число случаев умышленного выбрасывания остатков сетей в море, отметили в министерстве.

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