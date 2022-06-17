Ученые обеспечат рыбаков актуальной информацией по лососям

Научно-исследовательское судно «Владимир Сафонов» отправилось в рейс, который позволит собрать данные о подходах лососей. Эта информация поможет в оперативной организации путины.

НИС «Владимир Сафонов» вышло из порта Владивосток для проведения комплексных исследований тихоокеанских лососей в районе Курильских островов. Ученые соберут данные о численности и биомассе лососей в период их массовой нерестовой миграции через Курильские проливы.

Актуальная информация о сроках, мощности и направлениях миграций стад горбуши разных группировок будут использовать региональные комиссии по анадромным для оперативных решений по организации промысла. В ходе рейса отберут пробы для проведения в лабораторных условиях генетической дифференциации стад и оценки биологического состояния лососей в начале миграций, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Также ученые смогут рассчитать объемы экосистемных потерь горбуши во время прохождения проливов Курильской гряды от хищничества и паразитизма. Это позволит расширить знания об экологии лососей.

Помимо этого будут выполнены гидрологические исследования и учет встречающихся морских млекопитающих.

Съемки продлятся до середины июля. Затем работу по преднерестовым миграциям лососей в Охотском море продолжит НИС «Дмитрий Песков».

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