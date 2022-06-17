На Камчатке и Чукотке прибавится участков для любительской рыбалки

В перечень рыболовных участков Камчатского края вошло еще шесть акваторий для организации любительской рыбалки. В Чукотском автономном округе профильная комиссия согласовала создание четырех участков.

В Камчатском крае

Шесть дополнительных участков (РЛУ) для любительского рыболовства расположены в Корякии — рядом с селами Усть-Хайрюзово, Тымлат, Манилы, Каменское, Вывенка, Пахачи, рассказали Fishnews в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края.

В ближайшее время Северо-Восточное теруправление Росрыболовства проведет конкурс по закреплению участков за пользователями, заявили в минрыбхозе. По информации министерства, путевки для местных жителей планируется по минимальным (социальным) ценам.

В ведомстве напомнили, что в 2022 г. в Перечень рыболовных участков Камчатского края включено дополнительно 25 РЛУ, предназначенных для организации любительского рыболовства. 20 из них расположены в Корякском округе.

В Чукотском автономном округе

Профильная комиссия на заседании в Анадыре рассмотрела предложения, поступившие от муниципалитетов, и согласовала создание четырех участков.

Они расположены в протоке Лахтина вблизи поселка Беринговский и в реке Хатырка в Анадырском районе, в бухте Этелькуйым залива Креста вблизи городского округа Эгвекинот и в бухте Хед в Провиденском городском округе.

Информация будет направлена на согласование в Северо-Восточное теруправление Росрыболовства и далее в Росрыболовства для включения в перечень рыболовных участков Чукотского автономного округа, сообщили в пресс-службе правительства окружной администрации

Сейчас на Чукотке действуют три участков для любительского рыболовства — на берегу села Тавайваам, в районе горы Хиузная и у 10 причала Анадырского района. Все они закреплены за Северо-Восточным филиалом Главрыбвода.

Еще три участка — два в районе городского округа Анадырь и один — в районе городского округа Эгвекинот, ранее согласованные комиссией, согласованы Росрыболовством и проходят процедуру утверждения правительством ЧАО. После этого РЛУ выставят на конкурс для определения пользователя.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews