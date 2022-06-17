Новости
Более 250 тыс. штук молоди выпустили в Куршский залив. Фото пресс-службы Главрыбвода

В Куршском заливе восстанавливают запасы сига

Калининградский филиал Главрыбвода продолжает работу по восстановлению запасов сига на Балтике. В рамках компенсационных мероприятий специалисты филиала выпустили более 250 тыс. штук молоди в Куршский залив.

Молодь сига, выращенную в экспериментальном рыбоводном цехе Калининградского филиала Главрыбвода, 15 июня выпустили в акваторию Куршского залива Балтийского моря. Для зарыбления сотрудники филиала подготовили более 250 тыс. мальков.

В выпуске участвовали представители Главрыбвода, теруправления Росрыболовства, областной администрации и компании «Газпром инвест». Рыбная молодь предназначена для компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам в ходе реконструкции и строительства объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море от Калининградского подземного хранилища газа.

В рамках долгосрочного договора о компенсационных мероприятиях с «Газпром инвестом» Главрыбвод планирует в 2022–2023 гг. выпустить в Куршский залив более 500 тыс. штук молоди сига средней навеской один грамм. Целью экологического проекта является восстановление популяции балтийского сига — одной из самых ценных промысловых рыб северо-запада России.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, в 2021–2022 гг. мощности экспериментального цеха, расположенного в поселке Лесной на Куршской косе, были модернизированы. Новое оборудование позволяет в нынешнем году увеличить объемы выпуска молоди сига до 1 млн штук. Специалисты надеются, что активизация работ по искусственному воспроизводству окажет благоприятное воздействие на состояние популяции сига и увеличение его уловов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Более 250 тыс. штук молоди выпустили в Куршский залив. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • Новое пополнение вырастили в экспериментальном цеху Калининградского филиала Главрыбвода. Фото пресс-службы учреждения
  • Молодь выпустили в рамках компенсационных мероприятий. Фото пресс-службы Главрыбвода
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: росрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

    Член Совета Федерации

    Сергей МИТИН

    Для развития отрасли заложен мощный фундамент

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Марикультуре требуется точечная настройка

    Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

    Президент Ассоциации добытчиков минтая

    Алексей БУГЛАК

    Российская минтаевая индустрия проходит новую проверку на прочность

    Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

    Генеральный директор компании «Нерей»

    Андрей ЗАБУГА

    Дорогие кредиты сковали товарооборот на рыбном рынке

    Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина ШПИГАЛЬСКАЯ. Фото пресс-службы КамчатНИРО

    Руководитель Камчатского филиала ВНИРО

    Нина ШПИГАЛЬСКАЯ

    Камчатская рыбохозяйственная наука не стоит на месте

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Такой активности по строительству холодильников мы не видели уже давно

    Директор отдела продаж компании «Нерей» Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

    Директор отдела продаж компании «Нерей»

    Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

    Накормить рыбой конечного потребителя — наша цель

    Все материалы

    Крупным планом

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в пятый раз и станут самыми масштабными за свою историю

    Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

    Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

    Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

    Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено компанией «Океанрыбфлот»

    Антикризисный пакет для рыбной отрасли: что выполнено?

    Красивый вид с заброшенного карьера. К сожалению, внизу свалка

    Тайга народная. Часть 3

    События

    Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

    Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

    Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

    Вахта спасения

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.