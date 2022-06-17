В Куршском заливе восстанавливают запасы сига

Калининградский филиал Главрыбвода продолжает работу по восстановлению запасов сига на Балтике. В рамках компенсационных мероприятий специалисты филиала выпустили более 250 тыс. штук молоди в Куршский залив.

Молодь сига, выращенную в экспериментальном рыбоводном цехе Калининградского филиала Главрыбвода, 15 июня выпустили в акваторию Куршского залива Балтийского моря. Для зарыбления сотрудники филиала подготовили более 250 тыс. мальков.

В выпуске участвовали представители Главрыбвода, теруправления Росрыболовства, областной администрации и компании «Газпром инвест». Рыбная молодь предназначена для компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам в ходе реконструкции и строительства объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море от Калининградского подземного хранилища газа.

В рамках долгосрочного договора о компенсационных мероприятиях с «Газпром инвестом» Главрыбвод планирует в 2022–2023 гг. выпустить в Куршский залив более 500 тыс. штук молоди сига средней навеской один грамм. Целью экологического проекта является восстановление популяции балтийского сига — одной из самых ценных промысловых рыб северо-запада России.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, в 2021–2022 гг. мощности экспериментального цеха, расположенного в поселке Лесной на Куршской косе, были модернизированы. Новое оборудование позволяет в нынешнем году увеличить объемы выпуска молоди сига до 1 млн штук. Специалисты надеются, что активизация работ по искусственному воспроизводству окажет благоприятное воздействие на состояние популяции сига и увеличение его уловов.

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