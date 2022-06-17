Ряд участков на Колыме откроет путину пораньше

В Магаданской области комиссия по анадромным сдвинула сроки «красной» путины для группы из восьми речных рыболовных участков. Там смогут добывать тихоокеанских лососей и гольцов с 30 июня, а не с 7 июля, как планировалось ранее.

Изменения касаются РЛУ «р. Калалага», «р. Кананыга», «р. Туманы № 1», «р. Туманы № 2», «р. Наслачан», «р. Булун», «р. Угулан», «р. Иреть», сообщает корреспондент Fishnews. Также для этих участков определен период пропуска рыбы на нерестилища — воскресенье (вместо понедельника).

В протоколе заседания говорится, что решение принято согласно рекомендациям Магаданского филиала ВНИРО, на основании обращения ООО «Тахтоямск».

Кроме того, комиссия изменила место постановки сетей для добычи анадромных рыб на реке Вилига для традиционного рыболовства КМНС.

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