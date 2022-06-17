В Поволжье хотят производить рыбный корм

В Нижегородской области планируют создать производство экструдированных рыбных кормов. Планируется, что мощность предприятия составит 15 тыс. тонн продукции в год.

Соответствующее соглашение о намерениях заключили на полях Петербургского международного экономического форума. Документ подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ООО «Управляющая компания «Русское поле» Антон Романов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, предприятие планируют организовать на базе существующих площадей ООО «Агрофирма «Павловская» (компания входит в состав «Русского поля»).

«Общие инвестиции в проект составят 340 млн рублей, в результате мы сможем производить 15 тыс. тонн высококачественных кормов для российской аквакультуры в год», — рассказал Антон Романов.

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