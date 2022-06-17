Большинство американцев вынуждено экономить на рыбе

В Соединенных Штатах исследователи выяснили, что почти 90% жителей страны не могут себе позволить есть рыбу и морепродукты в достаточном количестве. Чем ниже доходы семьи, тем меньше в ее рационе такой продукции.

Исследование провел «Центр пригодного для жизни будущего» Университета Джона Хопкинса. Результаты опубликованы в «Американском журнале клинического питания» (American Journal of Clinical Nutrition), сообщает корреспондент Fishnews.

В рецензии на на сайте Eurek Alert! Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) отмечено, что жители США с низким доходом съедают на 18% меньше рыбы и морепродуктов, чем граждане с высоким доходом.

Исследование также показало: продукция с большим содержанием полиненасыщенных жирных кислот омега-3 составляет 18% от всей рыбы и морепродуктов в рационе людей с низким доходом. Для населения со средним доходом этот показатель равен 28%, для граждан с высоким доходом — 33%. Отмечено, что рыба с большим содержанием омега-3, например лосось, дороже, чем рыба с меньшим содержанием омега-3.

Анализировалось также потребление рыбопродукции представителями разных рас и этносов. Выяснилось, что азиаты с низким и средним уровнем дохода были единственными, кто употреблял рекомендуемое количество рыбы и морепродуктов. По другим расам и этническим группам этот показатель резко возрастает вместе с уровнем дохода.

«Несмотря на то, что морепродукты питательны, их высокая стоимость создает барьер для американцев с низкими доходами. Есть морепродукты два раза в неделю может быть непросто при ограниченном бюджете, но это можно сделать. Например, покупать замороженные или консервированные морепродукты вместо свежих», — заявил ведущий автор исследования Дэвид Лав (David Love).

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