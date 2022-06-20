Субсидии для краболовов переформатируют под новые условия

Минпромторг разработал проект постановления правительства, обновляющий правила предоставления субсидий заказчикам краболовных судов на верфях Дальнего Востока. Предусмотрена возможность увеличения размера возмещения.

Проект постановления с новой редакцией правил субсидирования для предприятий, построивших суда под крабовые квоты на дальневосточных верфях, опубликован на сайте regulation.gov.ru. Напомним, что такой механизм поддержки государство решило использовать для выравнивания условий строительства между ДФО и другими регионами страны.

По действующему постановлению, размер субсидии составляет 20% стоимости постройки судна, но не больше 340 млн рублей.

Но, отмечают разработчики, в среднем стоимость краболовного судна (по информации верфей) выросла по затратам не менее чем на 13%, до 2 млрд рублей. Металл подорожал вдвое, стоимость грузоперевозок выросла более чем в два раза, действуют санкции и нужно заниматься импортозамещением комплектующих и оборудования — все эти факторы влияют на стоимость строительства, говорится в пояснительной записке к проекту.

«Необходимо отметить, что увеличение себестоимости строительства судов приводит к тому, что инвестиционные проекты становятся нерентабельными для инвесторов и верфей без повышения размера субсидии», — заявили разработчики.

Согласно проекту постановления, если заказчик сможет предоставить в Минпромторг копию допсоглашения к судостроительному контракту с увеличением стоимости строительства не меньше чем на 13%, размер компенсации составит 28% стоимости постройки, но не более 560 млн рублей.

На реализацию предложенного постановления потребуются дополнительные средства федерального бюджета в 6 294 млн рублей, в том числе в 2023 г. — 1 556,2 млн рублей, в 2024 г. — 4 737,8 млн рублей, говорится в сопроводительных материалах.

Также предложено уточнить в правилах определение стоимости строительства судна, включив в этот термин давальческие материалы и оборудование, сообщает корреспондент Fishnews.

«Поскольку давальческие материалы и оборудование не подлежат оплате заказчиком судостроительной организации, данные затраты ранее исключались из субсидируемых. Представленный проект постановления устраняет данное противоречие», — сказано в пояснительной записке.

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