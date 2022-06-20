Знаковое событие: страны ВТО договорились по рыболовным субсидиям

Участники министерской конференции Всемирной торговой организации поддержали соглашение о рыболовных субсидиях. Переговоры по нему длились более 20 лет, отметили в Минэкономразвития России.

Соглашение устанавливает правила, запрещающие субсидии, которые угрожают устойчивости рыболовства. Применение этих правил должно обеспечить устойчивое использование и сохранение морских ресурсов. Объем российских субсидий на вылов рыбы незначителен, а дотации региональных конкурентов, например ЕС, существенны (2 млрд долларов в год), заявили Fishnews в пресс-службе Министерства экономического развития. Заместитель министра экономики Владимир Ильичев возглавлял российскую делегацию на конференции.

Предполагается, что соглашение поможет снизить и негативное влияние иностранных субсидий на российскую рыбную отрасль.

В Минэкономразвития подчеркнули, что значимые многосторонние решения по итогам министерской конференции ВТО приняты впервые за девять лет.

Министры 164 стран — членов объединения договорились о запуске предметной, многосторонней работы по реформе ВТО. Процесс будет проходить под эгидой Генсовета организации.

Приняты решения, направленные на облегчение торговли сельскохозяйственной продукцией. Министры договорились не применять экспортные ограничения в отношении продовольственных товаров, приобретаемых Всемирной продовольственной программой ООН для гуманитарных целей. Принята декларация о чрезвычайных мерах реагирования на неустойчивость на аграрных рынках. Достигнуты договоренности по вопросу более эффективного применения санитарно-фитосанитарных мер. Все эти решения укрепят позиции России на мировых продовольственных рынках, заявили в пресс-службе Министерства экономического развития.

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