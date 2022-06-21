В правила рыбалки по омулю готовят изменения

Запрет на промышленную добычу байкальского омуля принес результат, отмечают в Росрыболовстве. Сейчас проводится работа по внесению изменений в правила по любительской рыбалке.

Запрет на промышленный лов байкальского омуля, введенный в 2017 г., и другие меры позволили в значительной степени восстановить запасы эндемика, заявили в пресс-службе Росрыболовства, отвечая на запрос Fishnews.

Сейчас ведется работа по внесению изменений в правила рыболовства для Байкальского бассейна: поправки готовят по любительской рыбалке омуля. В частности, речь идет о небольшом периоде времени, когда рыбалка на этот вид водных биоресурсов может быть доступна, сообщили в пресс-службе.

Проект приказа Минсельхоза России «О внесении изменений в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна...» размещен на сайте regulation . gov . ru для публичного обсуждения с 1 по 22 июня 2022 г.

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