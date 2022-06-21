В реках Заполярья проверяют красную рыбу

Сотрудники Полярного филиала ВНИРО проводят ихтиологические исследования на реках Мурманской области. Изучаются атлантический лосось (семга), кумжа, горбуша.

Основное место работ на реке Тулома — рыбоход Нижне-Туломской ГЭС, где ведется учет проходящей семги и сбор ихтиологического материала. В процессе анализа измеряют длину рыбы, берут пробу чешуи для определения возраста, также лосось проходит внешний осмотр — для выявления и подсчета больных рыб, травм от хищников и нелегального лова, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

На реках Рында, Харловка и Восточная Лица ученые собирают материалы по биологии производителей семги и кумжи, проводят наблюдения за динамикой ската смолта горбуши.

На реке Поной специалисты тоже собирают и анализируют материалы по биологии производителей атлантического лосося и кумжи. В русле изучают скат смолта горбуши.

Все образцы для исследований берутся с последующим выпуском рыб в естественную среду обитания, отметили во ВНИРО.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews