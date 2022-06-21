Рыбные места Вятки разыграют среди промысловиков

В Кировской области на конкурс выставлены девять рыболовных участков на реке Вятка — под промышленную добычу «одуемых» и «неодуемых» видов. Заявки можно подавать до 18 июля — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное министерство охраны окружающей среды, процедуру проведут в Кирове. Как сообщает корреспондент Fishnews, площадь предлагаемых акваторий — от 30 до 825 га. Участки расположены в границах Малмыжского, Уржумского, Арбажского, Кирово-Чепецкого, Вятскополянского, Лебяжского, Котельничского и Оричевского районов.

На этих РЛУ предлагается вести промысел ряда объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов: леща, щуки, судака, сома, стерляди. А также «неодуемых» плотвы, карася, жереха, язя, чехони, синца, густеры, белоглазки, линя, окуня, налима.

Согласно конкурсной документации, начальные цены лотов составляют от 4,5 тыс. до 125,7 тыс. рублей. Помимо предложенной платы, критериями станут средневзвешенные показатели освоения квот и показатели среднесуточного производства рыбопродукции заявителем за последние четыре года, а также средняя численность работников, трудящихся у заявителя в течение этого срока.

С победителями конкурса заключат договоры на 15 лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews